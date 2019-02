Ravensburger präsentiert Spielzeuginnovation toi+

Ravensburger hat heute auf der Neuheitenschau am 29.01.2019

der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg die bildschirmlose Spielzeugkonsole „toi+“ vorgestellt.

Das Herzstück ist der handtellergroße Core, der in die toi+

Produkte eingesetzt wird. Er beinhaltet unter anderem verschiedene Sensoren, einen

Prozessor und einen Lautsprecher. Der Core füllt ein Bewegungsspiel, ein

Party-Spielzeug und einen Logiktrainer mit immersiver Technik, die Kinder ins

Spielgeschehen eintauchen lässt. Die Kinder beeinflussen und gestalten den Verlauf

jedes Spiels durch intuitive Eingaben und Bewegungen aktiv mit. toi+ wird mit Core

und drei kompatiblen Spielzeug- bzw. Spielprodukten voraussichtlich ab Herbst 2019

in den Handel kommen.

Sobald die Spielzeugkonsole in einem Produkt von toi+ steckt, erzeugt sie Kino im

Kopf: Den Spieler umgibt eine Spielwelt mit mehrspuriger Sound-Ausgabe von

stimmungsvoller Musik und authentischen Geräuschen. Gleichzeitig führt eine Stimme

durch spannende Aufgaben. So tauchen Kinder im Grundschulalter tief ins

Spielgeschehen ein. Mittels verschiedener Sensoren registriert toi+ jede Bewegung,

jeden Positionswechsel, jede Handlung und jede Eingabe des gerade aktiven Spielers

und macht ihn zum Teil des Geschehens. Beim Bewegungsspiel „Magic Compass“ und beim Party-Spielzeug „Furious Falko“ zum Beispiel hüpfen und tanzen, drehen oder ducken sich die Kinder, um die Aufgaben von toi+ zu meistern. Beim Logiktrainer „Brain

Board“ ist Köpfchen gefragt. Auch hier reagiert der Core auf die Bewegungen des

Spielers und verrät, ob er richtig oder falsch liegt. Eine Anleitung im Comic-Stil

begleitet die Spieler beim Sprung in die imaginäre Welt.

Folgende Produkte sind für Herbst 2019 geplant:

toi+: The Core

Die Konsole ist das Herzstück der Reihe. Sie beinhaltet neben Prozessor,

Lautsprecher, Bluetooth-Schnittstelle und per USB-Kabel wiederaufladbarem Akku

verschiedene Sensoren und eine Vibrationsfunktion. Sobald der Core in eines der toi+

Produkte eingesetzt wird, entfaltet er seine Fähigkeiten. Mittels der Sensoren

erkennt er zum Beispiel jede Form von Bewegung, Beschleunigung oder Lageveränderung

und reagiert mit Sound sowie Vibration auf die Aktionen und Eingaben der Spieler.

Die mehrspurige Sound-Ausgabe erzeugt eine authentische Atmosphäre und sorgt für ein

umfassendes und intensives Spielerlebnis. toi+ Produkte funktionieren nur mit dem

eingesetzten Core.

toi+ The Core, voraussichtlich 69,99 Euro (UVP), ab September 2019

toi+: Magic Compass

Sobald der Core im haptischen Kompass steckt, versetzt er Kinder ab sechs Jahren in

ein aktionsreiches Abenteuer. Dschungelatmosphäre erklingt, Affengeschrei ertönt und

das Spielgerät verkündet die Mission: „Findet das geheime Portal im Tempel der Maya

und schickt die eindringenden Aliens in ihre Galaxie zurück!“ Reihum bewegen sich

die Spieler mit dem Kompass in Händen durch das imaginäre Labyrinth, auch haptisch

mit illustrierten Bodenkarten dargestellt. Doch verschiedene Hindernisse blockieren

den Weg: Sie müssen über eine Invasion von Krabbeltieren hüpfen, heranfliegende

Fledermäuse mit dem Kompass abwehren, ihn aus einem Spinnennetz befreien. Wo sind

Wände und wo versteckte Türen? Welche Rätsel gilt es zu lösen? Schaffen es die

Abenteurer, mit den richtigen Bewegungen, geschickten Reaktionen und gutem

Gedächtnis ihr Ziel zu erreichen?

toi+ Magic Compass, mit 24 illustrierten Bodenkarten, für bis zu vier Spieler ab

sechs Jahren, von Gunter Baars, voraussichtlich 49,99 Euro (UVP), ab September 2019

toi+: Brain Board

Das Brain Board lädt die Spieler zum Mentaltraining ein. Ambitionierte Denker ab

acht Jahren finden darauf fünf Logik- und Gedächtnisspiele, die als haptische Karten

mit szenischen wie abstrakten Illustrationen aufliegen. Die verschiedenen Sensoren

von toi+ reagieren auf die Bewegungen des Spielers. So löst er die Denk-Rätsel durch

gezieltes Kippen des Brain Boards. Der Trainingsmodus bietet mehr als 2.000 Aufgaben

in drei Schwierigkeitsstufen zum Üben sowie verschiedene Gedächtnistests.

toi+ Brain Board, mit fünf Aufgabenkarten, für einen Spieler ab acht Jahren, von

Reiner Knizia, voraussichtlich 49,99 Euro (UVP), ab September 2019

toi+: Furious Falko

Sobald der freche Geier „Furious Falko“ den Core in sich hat, erwacht er zum Leben.

Mit seinen verrückten Ideen animiert er Kinder ab sechs Jahren zu Spaß und Bewegung.

Wie wär’s, Luftgitarre mit ihm zu spielen, ihn Karussell oder Rennauto fahren zu

lassen? Fingerspitzengefühl und geschickte Bewegungen sind da ein Muss, denn Falko

registriert sämtliche Regungen und reagiert darauf mit frechem Kommentar. Dazu hat

der Geier jede Menge Party-Actionspiele, lustige Quizfragen und ein paar besondere

Herausforderungen in Sachen Musik und Bewegung im Repertoire. Das hält eine

Rasselbande von bis zu acht Kindern für einen Nachmittag bei Laune und eignet sich

zum Beispiel auch für einen Kindergeburtstag.

toi+ Furious Falko, für bis zu acht Spieler von sechs bis zehn Jahren, von Kai

Haferkamp, voraussichtlich 49,99 Euro (UVP), ab September 2019