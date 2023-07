NIEDRIGWASSER – UPDATE ZU CALL THE SHIP TO PORT & ORBIT STAGE

Obwohl es in den letzten Tagen Grund zur Hoffnung gab, fordert die lang anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen ihren Tribut. Der Wasserstand des Rheins wird am Festivalwochenende leider so niedrig sein, dass die MS RheinEnergie nicht wie geplant am Kennedyufer beim Tanzbrunnen anlegen kann.

Stattdessen liegt das Schiff vom 28. – 30.07. am Altstadtufer „Landebrücke 1″ (zwischen Deutzer Brücke & Pegeluhr).

Am Samstag, 29.07., wird von 12:30 – 16:00 Uhr eine separate Bändchenstation VOR DEM SCHIFF eingerichtet. Um diese nutzen zu können, benötigt ihr ein Original Wochenend- oder Samstagsticket aus dem Amphi Shop. CTS/EVENTIM-Tickets und Print@Home-Tickets müssen regulär am Kassenhaus des Tanzbrunnens gescanned werden.

Der Weg zwischen der MS RheinEnergie und Tanzbrunnen wird also etwas länger, ist aber grundsätzlich noch zu Fuß zu erreichen. Trotzdem wird es am SAMSTAG, 29.07., und SONNTAG, 30.07., Shuttlebusse zwischen den beiden Locations geben.

Sollte das Schiff, entgegen der aktuellen Vorhersage, kurzfristig doch noch regulär am Kennedyufer anlegen können, wird es am Donnerstag bis 18:00 Uhr ein Update geben.

