Sommerhighlights im Schmidt Theater & Schmidts Tivoli

Ohne Frage ist „Cindy Reller“ ein großer Musicalspaß, der noch bis 20. August im Schmidt Theater für richtig gute Laune sorgt – detailverliebt inszeniert, schräg und vor allem sehr, sehr komisch. Anschließend drehen Carolin Fortenbacher und Nik Breidenbach in „Der letzte Ritt nach San Fernando“ das Western-Genre wieder komplett auf links. Mit gut geölten Stimmen, mindestens einer Hand am Colt und enorm viel Taktgefühl in den Beinen fackeln die beiden Rampensäue ein musikalisches und komödiantisches Feuerwerk ab, bis die Kojoten um die Wette pfeifen (ab 24. August).

Schon am 17. August gibt es ein Wiedersehen mit einem weiteren Dreamteam deutscher Bühnen: Wenn Schmidt-Hausgrantler Wolfgang Trepper und die Grande Dame des Schlagers, Mary Roos, aufeinandertreffen und aus den guten alten Zeiten von Hitparade und Disco erzählen, können sich alle auf was gefasst machen – vor allem auf grandiose Unterhaltung! „Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß auf die Erdbeeren!“ läuft bis 31. August.

„Bembel & Gebabbel“ mit illustren Gästen gibt’s am 3.8. im Schmidtchen, wenn Corny Littmann und Bernd Reisig zur Internet-Talkshow laden. Erwartet werden die deutsche Sängerin und Songwriterin Kerstin Ott, die Kabarettistin Gerburg Jahnke und der Kiez-Pfarrer Karl Schultz.

Nach einer kleinen Schmidtchen-Sommerpause geht es dann ab 30. August wieder hoch her, wenn sich bei „Jana & Janis“ alles um das eine große Thema dreht: die Liebe! Der Clou: Allein das Publikum entscheidet, ob sich das titelgebende Paar am Ende in die Arme fällt.

Weiter auf dem Spielplan: die „Schmidt Mitternachtsshow“ im Schmidt Theater und „Heiße Ecke“ im Schmidts Tivoli.