Ab 15. September 2023 ist John Wick: Kapitel 4 als DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray sowie digital erhältlich. Die Blu-ray und die 4K Ultra HD Blu-ray erscheinen dabei auch in drei limitierten SteelBooks.

Aus Rache an der Hohen Kammer bringt John Wick in der Wüste von Jordanien ihren Ältesten um – und heizt die Hetzjagd auf ihn damit weiter gefährlich an. Seine Tat ruft mit dem Marquis Vincent de Gramont einen neuen mächtigen Widersacher auf den Plan, der nicht nur John Wicks Verbündete gnadenlos hinrichtet, sondern mithilfe von Erpressung auch alte Freunde gezielt gegen ihn richtet. John Wick muss einen Weg finden, den Marquis auszuschalten. Dabei führt ihn der Kampf um sein Überleben von New York, über Osaka und Berlin bis nach Paris.

Opulent sind aber nicht nur die Drehorte des Action-Krachers. Regisseur Chad Stahelski spielt mit JOHN WICK: KAPITEL 4 und in beeindruckenden 2 Stunden und 49 Minutendie Stärken des Franchises erneut formvollendet aus: Eine bis zur letzten Sekunde packende Story, spannende bekannte und neue Charaktere sowie spektakulär, effektiv und brutal inszenierte Hardcore-Action. Und in deren Zentrum natürlich Keanu Reeves, der den legendären Auftragskiller John Wick wie kein anderer verkörpert. Neben ihm kehren zudem Laurence Fishburne („Ant-Man And The Wasp”) als der Bowery King, Lance Reddick („Godzilla vs. Kong”) als der Concierge Charon und Ian McShane („Pirates Of The Caribbean – Fremde Gezeiten”) als der Hotelmanager Winston in ihren Rollen zurück. Neu zum Cast hinzustoßen u.a. Bill Skarsgård („Es”) als der Marquis Vincent de Gramont, Donnie Yen („Rogue One: A Star Wars Story“) als der blinde Auftragsmörder Caine und Scott Adkins („Doctor Strange”) als der deutsche Unterweltsboss Killa Harkan.

Über den Film

John Wick entdeckt einen Weg, die Hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtige Allianzen auf der ganzen Welt hat und über Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen.

JOHN WICK: KAPITEL 4 ist ab 15. September 2023 als DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray (darunter auch 3 limitierte SteelBook Versionen) sowie digital erhältlich! Das Bonusmaterial der DVD enthält zwei Featurettes sowie die deutsche Hörfilmfassung. Das Bonusmaterial der Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray beinhaltet darüber hinaus jeweils zehn bzw. neun weitere Featurettes.