Rabengott: Neue Single und Amphi Festival

Direkt nach dem Debütalbum „Love And Order“ präsentieren Rabengott passend zum anstehenden Amphi Festival ihre neue Single „U1.156“! Fesselnd und spannungsgeladen nimmt der Song den Hörer mit in ein U-Boot, das auf der Flucht vor seinen Feinden nur eine Richtung kennt: Vorwärts – in die Dunkelheit!



Die Band spielt am Samstag von 13:45 – 14:30 Uhr auf der ORBIT STAGE!