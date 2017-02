Finnland – 111 Gründe es zu lieben

Tarja Prüss

111 Gründe, Finnland zu lieben

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag

Preis: Eur 12,99

Endlich ein bebilderter 111 Gründe Band und dabei auch Bilder der tollen Polarlichter, für die Finnland natürlich ebenfalls steht.

Finnland hat wunderschöne Natur und die Liebeserklärung an dieses Land ist berechtigt. Die 111 Gründe sind schön aufgezählt und man wundert sich wie viele es sind. Hat man doch bei Finnland vorwiegend an Seen und die sommerliche Mückenplage gedacht und so schon den ersten Hasspunkt gefunden. Dann sind da noch die schweigsamen Menschen, die nur kurze Sommer kennen und es oft dunkel haben. Aber es gibt viel Wunderliches in diesem Land der Mitternachtssonne. Vieles erscheint besser als bei uns in Deutschland. Sei es die weite Natur oder dass fast alles in diesem Land bargeldlos zu bezahlen ist. Auch die Kinderbetreuung, die mit einem umfangreichen Starterpaket zur Geburt eines Kindes anfängt, ist in Finnland vorbildlich. Es gibt außerdem Gründe wie, Weil in Finnland der Weihnachtsmann, der Joulupukki, wohnt oder Weil Es Acht Jahreszeiten gibt. Beispielsweise Ruska, das ist die Zeit herbstlich bunt wie der Indian Summer. Oder die dunkle Jahreszeit , die 100 Tage andauert mit der Polarnacht Kaamos.

Die Autorin Tarja Prüss ist selbst finnischer Abstammung und erzählt in ihren 111 Gründen von einzigartigen Seen- und Waldlandschaften von Helsinki bis zum Polarkreis, spektakulären Naturschauspielen wie Nordlichtern & Mitternachtssonne, unerwarteten Begegnungen mit Finnen, Samen & Rentieren, gibt persönliche Einblicke in Mentalität & Lebensweise. Dieser besondere Reiseführer zeigt ihre Lieblingsgründe auf, welche Finnland so liebenswert machen. Es wird Zeit dorthin zu reisen, um die 111 Gründe, Finnland zu lieben, selbst zu erleben.

ao