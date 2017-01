Immisitzung 2017 gestern war Premiere

Kölner Karneval – Immis trimmen Trump die Haare

Kölns internationalste Karnevalssitzung bietet drei Stunden Satire und Live-Musik

vom Feinsten, Motto: Jede Jeck is von woanders. Mit dabei: Der neue US-Präsident,

Tinder- Dating und Kölns Baustellen-Koordinator.

Er grapscht Frauen an, wettert gegen Mexikaner und will Muslime aus dem Land werfen:

Wie konnte Donald Trump Präsident der USA werden? Eine mögliche Antwort gibt das

Ensemble der Immisitzung im Kölner Bürgerhaus Stollwerck: Da besucht Trump den

Starfriseur Sergio, pöbelt herum und destilliert aus dem Geplapper des schwulen

Haarkünstlers seine gesamte Wahlkampagne.

Trump habe „verdammt long hair“, trällert Sergio zur Musik des ähnlich lautenden

BAP-Hits. Aber Trump als Präsident, das geht zu weit: Rasch bekommt der Amerikaner

eine neue Frisur samt eingewebter mexikanischer Kreppfigur – damit er sich das mit

der Mauer an der Grenze noch mal überlegt. Und eine Hoffnung bleibt: Auch Trumps

Präsidentschaft ist eines Tages „verdamp lang her“.

Es ist wieder Zeit für die Immisitzung: Kölns internationalste Karnevalssitzung in

Form einer Kabarettrevue ist am Donnerstagabend im Bürgerhaus Stollwerck in ihre

achte Session gestartet. Die Schauspieler und Musiker: Eine bunte Truppe mit

familiären Verbindungen zu elf verschiedenen Ländern, von Albanien bis Tansania.

Die Präsidentin: Myriam Chebabi, die „brasilianische Jungfrau, ImmiMymmi die

Erste“. Die Themen: Kulturen-Clash, Köln und der Karneval.

Ein Schwarzer bei den Negerköpp

Denn Immis, das sind „imitierte Kölner“, die nicht von hier kommen, Immigranten,

die in Deutschland ein Zuhause gefunden haben. Neu im Ensemble der Immisitzung sind

diesmal die Schauspielerin Mirjam Radovic (mit familiären Wurzeln in Serbien) und

die Kölner Schauspieler Raphael Souza Sá (Brasilien) und Sunga Weineck (Tansania).

„Jede Jeck is von woanders“, lautet das Motto der Immisitzung: Ein Plädoyer für

mehr Toleranz. Was aktueller ist denn je angesichts mehr als einer Millionen

Menschen, die zuletzt nach Deutschland gekommen sind. In Sketchen, Songs und

Standups beleuchten die Immis in ihrer dreistündigen Bühnenshow den Status quo im

Einwanderungsland Deutschland.

Überall, wo die Welt aus den Fugen gerät, basteln die Immis sie mit Satire wieder

schräg zusammen: Was etwa geschähe mit Immigranten, wenn die Afd bei der

Bundestagswahl gewänne? Ein Besuch beim Einwanderungsamt: Da wird der Sprachtest

zum Galgenmännchen- Spiel, bei jeder falschen Antwort verliert der Immigrant ein

Körperteil. Bis er ganz verschwunden ist – was der Afd nur sehr recht ist.

Vor ein kniffliges Integrationsproblem gestellt sehen sich derweil die Mitglieder

des Karnevalsvereins „Südstädter Negerköpp“: Das neue Mitglied, scheint es ganz,

ist ein echter Afrikaner. Darf man da überhaupt noch den anrüchigen Vereinsnamen

behalten? Oder hat das Ganze auch Vorteile („Wir sparen Schminke“)?

Was passiert, wenn verschiedene Kulturen aufeinander treffen, ist immer wieder Thema

während des dreistündigen Programms: Da lädt die deutsche Familie erstmals die

serbische Schwiegertochter zu Weihnachten ein – und es treffen spartanisches Gedeck

auf Spanferkel- Gelage. In der Straßenbahn unterdessen wird eine Unterhaltung

zwischen Passagieren zum Tretminenfeld, weil sich jeder als Opfer sieht und alle

sofort beleidigt sind.

Später zeigen die Immis, was passiert, wenn Pädagogen Jugendliche per „Rap-Battle“

zu mehr Respekt und Miteinander erziehen wollen: Zwei Cent, Black Mamba und Co.

werfen sich Sprüche zu, die nirgends als jugendfrei durchgehen – während die

Pädagogin versucht, das Niveau zu wahren („Wir haben uns darauf geeinigt, das Thema

Religion, wenn, dann nur zur Begegnung im positiven Sinne zu benutzen“).

Dating-Pannen mit Tinder

Dating per Tinder-App: Wer das ausprobiert, erlebt seine Überraschungen, wie ein

weiterer Sketch der Immisitzung 2017 vorführt. Profilbilder halten eben nicht

immer, was sie versprechen. Ähnliches Pech mit den Männern hat Gisela, die ihrer

Freundin Rosi bei einer ganzen Reihe von Kölsch ihr Leid klagt („Aber er hat mir

gesagt er wäre schon geschieden… na, gut…getrennt…jaa, er hat gesagt, seine

Frau war im Urlaub!“).

Ein Blick in das Büro des Baustellen-Koordinators der Stadt Köln erklärt

erstmalig, warum in der Stadt an jeder Ecke ein Absperrband und ein Bagger steht: Da

mischen Putzfrau, Affen, Poldi und Blinde in der Planungs-Software mit, während der

Beamte eine ganz ruhige Kugel schiebt.

Musikalisch geht die Immisitzung dieses Jahr auf die Reise vom Balkan-Pop bis zu

Prince, der als Karnevals-Prinz wiederaufersteht und mit einem

amerikanisch-kölschen Medley ein Funkemariechen bezirzt. ImmiMymmi alias Myriam

Chebabi und Raphael Souza Sá feiern sich mit einem Schuss Ironie als brasilianische

Sexbomben.

Kurz darauf zeigt Chebabi Symptome von Über-Integration und tritt mit dem Spanier

Francisco Rodriguez als die Schlagerstars Marianne und Michael auf. Und schließlich

geistert Chebabi als Chinarestaurant-Chefin Kim Phong Thon „Stäbchenlos durch die

Nacht“, weil sie Probleme mit dem Ordnungsamt hat (Stäbchenlos durch die Nacht /

Warten wat dat Chop Suey macht / Stäbchenlos, mit Besteck / Ich bin verrückt; Ich

bin jeck).

Quer durch die Show geben von der Empore aus die beiden Puppen, der Dicke und der

Franzmann, ihre bissigen Kommentare ab – zur PKW-Maut, zum Böhmermann-Skandal, zum

Spiele-Phänomen Pokemon. Sogar als ausgemachte Star-Trek-Fans entpuppen sich die

beiden.

Am Ende treffen sich Batman und Poldi, Puppen und Hühner im Backstage-Bereich der

Immisitzung – und stellen fest, dass es doch ein herrliches Durcheinander ist, wie

so vieles in Köln, wo die Menschen Ahnen auf ganz verzeigten Ästen im Stammbaum

haben. Mir sin wie mer sin, mir Jecke am Rhing. Dat es jet, wo mer stolz drop sin.

Karten für die Immisitzung 2017 gibt es auf www.immisitzung.de noch für

ausgewählte Termine: 27.1., 29.1.. 10.02., 11.02., 12.02., 16.02., 18.02. 19.02.

(11 Uhr), 21.02., 22.02., 26.02., 28.02..

Jede Jeck is von woanders

Die Immisitzung steht für kabarettistischen Karneval mit rasanter Bühnenkomik,

internationaler Musik und ausgelassener Feierlaune. Im vergangenen Jahr lockte die

Veranstaltung rund 8000 Zuschauer in die Kölner Südstadt. Einzigartig ist das

multikulturelle Ensemble mit Künstlern aus aller Welt. Das Motto wirbt für

Toleranz: Jede Jeck is von woanders.

Informationen, Bilder und Pressestimmen finden Sie auf www.immisitzung.de.

Die Termine der Immisitzung 2017:

Donnerstag, 19.01.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Freitag, 20.01.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Samstag, 21.01.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Freitag, 27.01 2017, 19:30 Uhr

Samstag, 28.01.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Sonntag, 29.01.2017, 18:30 Uhr

Freitag, 03.02.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Samstag, 04.02.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Sonntag, 05.02.2017, 18:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Freitag, 10.02.2017, 19:30 Uhr

Samstag, 11.02.2017, 19:30 Uhr

Sonntag, 12.02.2017, 18:30 Uhr

Donnerstag, 16.02.2017, 19:30 Uhr

Freitag, 17.02.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Samstag, 18.02.2017 ,19:30 Uhr

Sonntag, 19.02.2017, 11:11 Uhr

Sonntag, 19.02.2017, 18:30 Uhr

Dienstag, 21.02.2017, 19:30 Uhr

Mittwoch, 22.02.2017, 19:30 Uhr

Freitag, 24.02.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Samstag, 25.02.2017, 19:30 Uhr (AUSVERKAUFT)

Sonntag, 26.02.2017, 18:30 Uhr

Dienstag, 28.02.2017, 18:30 Uhr