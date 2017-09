RANDOLPH ´S GRIN – Neues Album „Intent“ erscheint am 13.10. Via MGMT/Rough Trade

Ein Lächeln erhellt das Gesicht des Fans, das dritte Album des Electro Duos

Randolph´s Grin ist erschienen. Es heißt „Intent“ und enthält von schweren

Synthis bis zu leicht gehauchten Gesängen ein erstaunliches Spektrum an

faszinierenden Klängen. Am 13. Oktober erscheint es via MGM/Rough Trade.

Thematisch geht es um Unbesiegbarkeit, dem Ziel des Kriegers. Einen

möglichen Weg dahin beschreiben die Bücher von Carlos Castaneda, die in den

70er Jahren Millionenauflagen erreichten. Randolph´s Grin bestehen aus

Adelheid (Heidi) Winkler, gelernte Toningenieurin sowie Sängerin und

Konzeptkünstlerin sowie dem digitalen Komponisten Robert Andrew Bowman. Die

Vokalistin nahm ihre Parts mit dem Produzenten des Albums, Chris Harms (von

der Band Lord Of The Lost), und Tontechniker Benjamin Lawrenz in Hamburg

auf. „Die neuen Songs sollten sexy, geheimnisvoll und teilweise sogar auch

unheimlich sein. Sie sollten eine Menge Synthesizer enthalten und

größtenteils songorientiert sein“, beschreibt Heidi Winkler den Kurs der

Scheibe. Auffällig an „Intent“ sind die starken Melodien, die die Titel

tragen. „Ohne ein melodisches Element ist ein Song nicht komplett“, meint

Robert. Zum ersten Mal trafen sich Winkler und Bowman Mitte der 90er Jahre

in Detroit. Zusammen nahmen sie 1997 das Album „Melt“ auf. Nach der nächsten

EP „Details“ machten die beiden eine Pause von einigen Jahren. 2012 kamen

sie wieder zusammen und spielten das Album „Dragon Road“ ein, das 2015

erschien