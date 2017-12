Die Mütter sind los – BAD MOMS 2

Weihnachtschaos wie es jeder kennt erwartet uns in BAD MOMS 2

Die dauergestressten BAD MOMS Amy, Kiki und Carla (Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) pfeifen auf traditionelle Perfektion und wollen sich dieses Jahr dem alljährlichen Weihnachtsvorbereitungswahnsinn samt aller hochgesteckten Erwartungen entziehen, indem sie für ihre Familien eine ganz besondere Bescherung planen, in ihrem eigenen BAD MOMS Style versteht sich. Die Hoffnungen der drei scheinen jedoch schneller als erwartet zu platzen, als sie plötzlich mit ihrem wohl schlimmstem Weihnachtsalptraum konfrontiert werden: ihren eigenen Müttern! Die tauchen nicht nur unverhofft (und ungeladen!) auf, sondern treiben alle mit ihren Schrullen und Macken an den Rand des Wahnsinns. Es kommt zum ultimativen Duell zwischen Müttern und Töchtern. Und trotz ungewissem Ausgang ist eins bereits jetzt sicher: Dieses Weihnachten wird niemand so schnell vergessen…

Sie sind zurück und verrückter denn je: die BAD MOMS in einem bissigen und herrlich unanständigen Clash der Generationen, bei dem garantiert die komödiantischen Funken nur so sprühen werden! Neben den drei Heldinnen des ersten Teils, Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn, sind nun bei BAD MOMS 2 die grandiosen Susan Sarandon, Christine Baranski und Cheryl Hines als deren verrückte und vor allem übergriffige Mütter mit von der Partie. Mehr als 1,5 Millionen Kinozuschauer im deutschsprachigen Raum sahen 2016 den ersten Teil der wortwitzigen und unkonventionellen Erfolgskomödie von den HANGOVER-Machern Jon Lucas und Scott Moore. Nun verspricht BAD MOMS 2 noch mehr Spaß und die ultimative Comedy-Auszeit im Vorweihnachtsstress – und das nicht nur für geplagte Mütter.

KINOSTART: 9. NOVEMBER 2017

Im Verleih von TOBIS FILM GMBH

FAZIT

Mütter können ganz schön nervig sein. Erst recht wenn sie andere Vorstellungen vom besinnlichen Weihnachtsfest haben als frau selbst. Nicht jede Tochter steht auf eine riesen Weihnachtsparty mit kitschigem Weihnachtsschmuck und einer Menge Lichtern. Da müssen sich die Töchter im Film BAD MOMS 2 ganz schön gegen ihre Mütter behaupten. Die Mutter beim Liebesspiel mit im Schlafzimmer zu haben, dabei ist die absolute Grenze erreicht. Erst gibt es Streit, doch schlussendlich setzen sich die Töchter gegen ihre Mütter durch und das Fest endet wunschgemäß. Jeder kennt diesen Weihnachtsstress und findet sich in BAD MOMS 2 wieder. Diese seichte Kommödie zeigt wie man den Weihnachtssupergau erfolgreich verhindert.(i.s.o.)