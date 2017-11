Für ein Konzert sollte Marc Almond in der nächsten Woche nach Berlin kommen. Leider kann die Show im Admiralspalast nicht stattfinden. So wird die „Shadows and Reflections“-Tour des Künstlers auf Ende März 2018 verschoben.

Am 30. März 2018 wird Marc Almond im Berliner Admiralspalast auftreten. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Marc Almond live 2018

30. März 2018

Admiralspalast, Berlin