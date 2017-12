Paddington 2 – neues Bärenabenteuer ab 23.11.2017 im Kino

Am 23. November ist es soweit: Paddington kommt mit seinem zweiten Abenteuer in die deutschen Kinos.

Mit Schlapphut und Dufflecoat, höflich, zuvorkommend und immer fröhlich, das ist Paddington Bär. Der Marmeladenbrotliebhaber hat bei Familie Brown ein Zuhause gefunden. Er ist auch in der Nachbarschaft ein geschätztes Mitglied. Zum 100. Geburtstag seiner Tante Lucy sucht Paddington nach einem geeigneten Geschenk. Fündig wird er im Antiquitäten-Laden des liebenswerten Mr. Gruber. Hier hat es ihm ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch über London angetan. Das ist das richtige Geschenk. Doch Paddington, hier mit der deutschen Stimme von Schauspieler Elyas M´Barek („Fack Ju Göthe“), braucht ein paar Jobs, um das Buch kaufen zu können. Hierbei versucht er sich als Fensterputzer und gerät in allerlei Chaos. Denn das Buch birgt Hinweise auf einen Schatz, hinter dem auch sein magischer Nachbar (Hugh Grant) her ist. Dieser ist Meister in Sachen Verkleidung.

Doch auch der putzige Bär selbst gerät in Verdacht das Buch gestohlen zu haben. Er landet schließlich im Gefängnis und kocht dort seine Orangenmarmelade und selbst die Insassen helfen schließlich das Buch wiederzufinden.

PADDINGTON 2 – Regie: Paul King, mit: Hugh Grant, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Brendan Gleeson u.v.a.

KINOSTART: 23. NOVEMBER 2017 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL

Fazit:

Bei Paddington 2 gibt es wieder viel zu lachen. Es ist ein besonderer Film über Vertrauen und Freundschaft. Paddington ist schön animiert und guckt so lieb. Den tollpatschigen Bären kann man auch als Erwachsener in sein Herz schließen, denn seine Bärenmanieren sind einfach vorbildlich. Ich mag die Frosch- beziehungsweise Bärenperspektive in diesem Film. Hierbei kann man sich so schön in Paddingtons Abenteuer hineinversetzen. Paddington 2 ist ein besonderer Film zur Vorweihnachtszeit für die ganze Familie. Das Schönste an solchen Filmen ist, sie gehen immer gut aus und ich liebe Happy Ends. (i.s.o.)