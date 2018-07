Amphi Festival 2018 – Vorverkaufskontingent, Autogrammstunden, Parties

Amphi Festival 2018 – Vorverkaufskontingent wird knapp

Der Zeitpunkt ist gekommen da sich das Amphi Festival Vorverkaufskontingent 2018 rasch dem Ende zuneigt. Daher heißt es Tickets sichern. Entweder unter www.amphi-shop.de (Originaltickets & weltweiter Versand), über die bekannten CTS/Eventim Vorverkaufsstellen oder online bei www.eventim.de .

Am 28. & 29.07. 2018 liefert das Amphi Festival wieder ein umfangreiches Staraufgebot mit AND ONE, ASP, OMD, OOMPH!, MONO INC., MIDGE URE und vielen mehr.

Autogrammstunden auf dem Amphi Festival 2018

Folgende Autogrammstunden finden statt:

SAMSTAG 28.07.:

13:00 – 14:50 MONO INC.

15:00 – 15:50 THE CREEPSHOW

17:00 – 17:50 UNZUCHT

18:00 – 18:50 AESTHETIC PERFECTION

19:00 – 19:50 [X]-RX

20:00 – 20:50 [:SITD:]

SONNTAG 29.07.:

13:30 – 14:00 ES23

14:00 – 14:50 SOLAR FAKE

15:00 – 15:50 NEUROTICFISH

16:00 – 16:50 OOMPH!

17:00 – 17:50 IN THE NURSERY

18:00 – 18:50 HELDMASCHINE

19:00 – 19:50 GRENDEL

DJ LINE-UP DER AFTER-SHOW- PARTIES

Nicht nur vor den Bühnen, auch auf der After-Show-Party darf beim Amphi 2018 ordentlich getanzt werden. Das DJ-Line-Up für Samstag und Sonntag ist inzwischen komplett. 11 Jockeys und 2 Tag-Teams werden euch im Theater und auf der MS RheinEnergie gehörig aufmischen. Bestätigt sind:

Samstag Theater

DJ GEORGE P. & DJane MALICE F. (Electrowelt | Athen)

DJ GILLIAN (Nachtwerk | Karlsruhe)

DJ HONEY (Welle: Erdball)

DJ TOM vs. VASI VALLIS ([:SITD:] | Future Lied to Us)

DJ DONLEVI (Panoptikum | Kassel)

DJ MIJK DE.STINO (Schattenwelt.at | Wien)

Samstag MS RheinEnergie (Orbit Stage)

DJ MARTIN ENGLER (Mono Inc.)

DJ OLIVER KLEIN (Amphi Festival) präsentiert „Goth Classixx“

Sonntag Theater

DJ MD75 (SuperSchwarzesMannheim | Mannheim)

DJ DR. MARK BENECKE

DJane JEANNY (Amphi Festival)

DJane DIE SCHWARZE WITWE (Das Chaos Team | Köln)

DJ EMMANUEL PURSUIT (paradox. | Ludwigsburg)