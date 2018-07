UNZUCHT – Neues Album „Akephalos“ erscheint am 27. Juli

Auf ihrem nach einem kopflosen Dämon aus der altgriechischen Mythologie

benannten Album, „Akephalos“, wagen Unzucht einen gelungenen,

deutschsprachigen Brückenschlag zwischen Dark-Rock, Indie-Anklängen und modernen Metal-Attacken.„Akephalos“ erscheint auch als limitiertes Fan-Set in einer edlen Klappschatulle, inkl. einer exklusiven Bonus-Disc mit Piano-Versionen, sowie einer Flagge, einem Aufnäher und einer handsignierten Autogrammkarte als exklusive Extras. Das Album

erscheint am 27. Juli via Out Of Line/Rough Trade.