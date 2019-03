Wolfgang Trepper in der Trittauer Wassermühle

Wolfgang Treppers Jahresrückblick ist seit mittlerweile sechzehn Jahren ein fixer Termin im Kalender.

Beim Kabarettist & Comedian vom Schmidt Theater Hamburg kriegen alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen, die es sich verdient haben im vergangenen Jahr – an Typen und Themen mangelt es nicht. Wer weiß denn schon noch, was die Aufregerthemen des Jahres waren? Natürlich Trepper! So ist dieser Termin ein Muss für all diejenigen, die sich die Höhepunkte und Tiefschläge des Jahres noch einmal mit Schmackes um die Ohren hauen lassen möchten – auf gewohnt dezente Art. Ohne Rücksicht. Und in diesem Jahr ist ja schon so einiges passiert! Aber denken Sie daran, auf Vollständigkeit hat er nie Wert gelegt. Dieser Abend ist eine persönliche Rückschau, eine sehr persönliche.

Wolfgang Trepper

Wassermühle Trittau

Sonntag 24.03.2019

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Eintritt: 24 Euro zzgl. Gebühr, AK: 28 Euro

Telefonische Kartenbestellung unter: Tel. 04154 – 98 92 405

Online unter: www.luebeckticket.de