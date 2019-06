Taschen Verlag Summer Sale 2019 und Verlosung

Wie jedes Jahr kann man sich auch in diesem Jahr wieder auf den Taschen Verlag Summer Sale freuen. In den Stores in Berlin, Hamburg und Köln werden vom 27. bis 29. Juni Toptitel mit bis zu 75 % Rabatt angeboten.

Da kann man sich zwischen den ganzen Büchern kaum entscheiden und findet bestimmt mehrere. Ein schönes Buch ist beispielsweise die Jubiläumsausgabe von Norman Mailer. MoonFire, die anlässlich des 50. Jahrestags der

ersten Mondlandung gerade erscheint.

Verlosung:

Ein Exemplar Norman Mailer, MoonFire gibt es zu gewinnen.

Hierzu folgende Preisfrage: Wer ist der Interpret des Oldies „Der Mann im Mond“ und aus welchem Jahr ist das Lied?

Die Lösung bitte bis zum 15.08.2019 an redaktion(at)the-black-gift.com. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.