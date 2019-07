Running Order zum 15. Amphi – Festival steht

Running order & Aftershows 2019 auf dem Amphi-Festival 2019

Samstag, 20.07 2019

MAIN STAGE

Doors open 10:00

SEELENNACHT 11:00 – 11:40

ERDLING 12:10 – 12:55

CHROM 13:25 – 14:15

SAMSAS TRAUM 14:50 – 15:40

HOCICO 16:10 – 17:05

LORD OF THE LOST 17:35 – 18:35

BLUTENGEL 19:05 – 20:05

NITZER EBB 20:40 – 21:55

BOOTS & BRACES THEATER STAGE

Doors open 12:00

LOGIC & OLIVIA 12:55 – 13:35

MASSIVE EGO 14:05 – 14:50

DIVE 15:20 – 16:10

THE CASSANDRA COMPLEX 16:40 – 17:30

SOLITARY EXPERIMENTS 18:00 – 18:50

HAUJOBB 19:20 – 20:15

UNZUCHT 20:45 – 21:55

ORBIT STAGE

Doors open 13:30

ASH CODE 13:45 – 14:30

HEARTS OF BLACK SCIENC… 15:05 – 15:50

AGENT SIDE GRINDER 16:25 – 17:10

HENRIC DE LA COUR 17:45 – 18:40

PINK TURNS BLUE 19:15 – 20:10

L’ÂME IMMORTELLE 20:45 – 21:55

Einlass zur Party 22:00 – 22:30

Überfahrt in die Altstadt 22:30 – 22:40

DJ ALEX WESSELSKY (Eisbrecher) 23:00 – 00:00

DJ OLIVER KLEIN (Amphi Festival) 00:00 – 02:00

präs. „Goth Classixx“ Vol.2



BOOTS & BRACES THEATER STAGE AFTERSHOWS

Doors open 22:00

DJ HADES (Dark Malta Festival / Hades Events | Malta) 22:00 – 23:00

DJ GILLIAN (Nachtwerk | Karlsruhe) 23:00 – 00:00

DJ SVEN FRIEDRICH (Solar Fake) 00:00 – 01:00

DJ DONLEVI (Æon of Shades | Kassel) 01:00 – 02:00

DJ TORNY GOTTBERG (Progress Productions | Schweden) 02:00 – 03:00

DJanes KALI & DARK PRINCESS

(Druckluftkammer | Koblenz) 03:00 – 04:00

Sonntag, 21.07.2019

MAIN STAGE

Doors open 10:00

HELL BOULEVARD 11:00 – 11:40

OST+FRONT 12:10 – 12:55

THE BEAUTY OF GEMINA 13:25 – 14:15

FADERHEAD 14:50 – 15:40

WELLE:ERDBALL 16:10 – 17:05

WHITE LIES 17:35 – 18:35

PROJECT PITCHFORK 19:05 – 20:05

IN EXTREMO 20:40 – 21:55



BOOTS & BRACES THEATER STAGE

Doors open 12:00

SEADRAKE 12:55 – 13:35

SCHATTENMANN 14:05 – 14:50

HOLYGRAM 15:20 – 16:10

COMA ALLIANCE 16:40 – 17:30

FEUERSCHWANZ 18:00 – 18:50

JANUS 19:20 – 20:15

NACHTMAHR 20:45 – 21:55

ORBIT STAGE

Doors open 13:30

FïX8:SëD8 13:45 – 14:30

JäGER 90 15:05 – 15:50

CRYO 16:25 – 17:10

SPARK! 17:45 – 18:40

RABIA SORDA 19:15 – 20:10

DAS ICH 20:45 – 21:55

BOOTS & BRACES THEATER STAGE AFTERSHOWS

Doors open 22:00

DJ EMMANUEL PURSUIT

(paradox. | Ludwigsburg) 22:00 – 23:00

DJ MD75

(SuperSchwarzesMannheim | Mannheim) 23:00 – 00:00

DJ ADRIAN BRIAN THOMPSON & DEANY SEVIGNY (Anointed | Manchester) 00:00 – 01:00

DJ DALECOOPER (Shadow | Leverkusen) 01:00 – 02:00

DJ KLASS-X (Punish your machine | Paris) 02:00 – 03:00