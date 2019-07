Eisbrecher – Volle Kraft Voraus Festival 7.9.2019

Das VOLLE KRAFT VORAUS Festival geht am 07. September 2019 in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena in die dritte Runde.

Neben den Gastgebern EISBRECHER sind AND ONE, MONO INC., DIARY OF DREAMS, A LIFE DIVIDED sowie HELDMASCHINE bestätigt. Das Indoor Festival, das bereits mit seiner letztjährigen zweiten Ausgabe eine enorme Besuchersteigerung verbuchen und sich im Festival-Sommer als feste Institution etablieren konnte, ist geprägt von der starken Persönlichkeit EISBRECHERS. Und neben einer spektakulären Headliner-Show wird es auch in diesem Jahr wieder den beliebten Flohmarkt geben, auf dem die Band persönliche Dinge zugunsten eines guten Zwecks verkauft. Der bei der diesjährigen Festivalausgabe erzielte Ertrag aus dem Eisbrecher-Flohmarkt konnten 4.132,41 Euro erzielt werden. Diese Summe kam in voller Höhe den gemeinnützigen Organisationen „Artists For Kids“ und „Der Bunte Kreis – Wir helfen Kindern“ zugute. Insgesamt wurden 2018 weit über 8.000,00 Euro durch die Band gespendet, die durch die großartige Unterstützung der Fans zusammenkamen. Neben einer zweiten Ausgabe des Flohmarktes auch wieder Autogrammstunden, sowie den ebenfalls beliebten Outdoor-Chill Out-Bereich geben.

Sage und schreibe ihr 30-jähriges Jubiläum feiert der Co-Headliner in Ulm: die Synthie-Popband AND ONE feierte ihren künstlerischen Durchbruch 1994 mit dem Album „I.S.T.“

Seither gilt der im Iran geborene Frontmann und Sänger Steve Naghavi als Hitschmiede der Szene. In den letzten Monaten tourte die Band ua. in Südamerika, Israel, Russland sowie spielte überwiegend ausverkaufte Tournee in Deutschland. Auch EISBRECHER freuen sich auf die mit ihnen auftretenden Kollegen. Mit dem „VOLLE KRAFT VORAUS“ veranstalten sie ein Festival von Musikfans für Musikfans. Denn die sind die Mannen um Alex Wesselsky immer geblieben, auch wenn sie zu den erfolgreichsten nationalen Musik Acts zählen und dafür auch für ein Echo nominiert waren. Ein Nummer #1 Charteinstieg mit dem aktuellen Studioalbum „Sturmfahrt“, eine weitestgehend ausverkaufte Tour dazu, Goldauszeichnungen für ihre Alben „Schock“, und „Die Hölle Muss Warten“ sind nur einige Beispiele aus der jüngeren Bandgeschichte. Am 05. Oktober wurde ihre 15-Jahre Eisbrecher Werkschau „Ewiges Eis“ veröffentlicht!

III. VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2019

07. 09. 2019 | Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

Einlass: 13:00 | Beginn: 15:00

EISBRECHER

AND ONE

MONO INC.

DIARY OF DREAMS

A LIFE DIVIDED

HELDMASCHINE

Autogrammstunden, Eisbrecher Flohmarkt, Open Air Bereich….

Festivaltickets sind erhältlich unter:

Stehplatz (Originalkarten): www.eislandshop.de

Stehplatz & Sitzplatz: www.eventim.de sowie an allen bundesweit bekannten Eventim Vorverkaufsstellen

Festivalinformationen unter: www.vkv-festival.de