Christo signiert im Taschen Store in Berlin & Verlosung

Der Künstler Christo kommt nach Berlin.

Er signiert am Mittwoch, den 27. März, von 15 bis 16 Uhr exklusiv im TASCHEN Store auf der Schlüterstraße 39 (10629 Berlin) seine Bücher Floatin Piers, Verhüllter Reichstag und Barrels and The Mastaba. Dies ist die Gelegenheit den Künstler und seine Werke näher kennenzulernen.

Verlosung

Hierzu verlosen wir mit freundlicher Unterstützung des Taschen Verlages den Band Floating Piers.

Preisfrage: In welchem Jahr erschuf Christo die Foating Piers?

Teilnahme bis zum 23. April 2019 unter redaktion(at)the-black-gift.com

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen