Noch rund ein Monat bis zum 15. Amphi Festival 2019

In rund einem Monat können wir uns auf das 15. Amphi Festival 2019 freuen.

Im Kölner Tanzbrunnen treffen sich Fans und namhafte Künstler aus der schwarzen Szene, um an zwei Tagen ausgelassen zu feiern. Mit dabei sind folgende Bands auf drei Bühnen:

IN EXTREMO + NITZER EBB

BLUTENGEL + PROJECT PITCHFORK + WHITE LIES + HOCICO

LORD OF THE LOST + FEUERSCHWANZ + NACHTMAHR + UNZUCHT

L’ÂME IMMORTELLE + WELLE: ERDBALL + COMA ALLIANCE + DAS ICH

SAMSAS TRAUM + FADERHEAD + SOLITARY EXPERIMENTS + HAUJOBB

CHROM + THE BEAUTY OF GEMINA + JANUS + RABIA SORDA + PINK TURNS BLUE

THE CASSANDRA COMPLEX + OST+FRONT + SPARK! + HENRIC DE LA COUR

AGENT SIDE GRINDER + MASSIVE EGO + DIVE + HOLYGRAM + ASH CODE

CRYO + ERDLING + JÄGER 90 + SCHATTENMANN + SEELENNACHT

HEARTS OF BLACK SCIENCE + SEADRAKE + FÏX8:SËD8

HELL BOULEVARD + LOGIC & OLIVIA & Rahmenprogramm

Es werden circa 12.000 Besucher erwartet

Ob im Tanzbrunnen (Open-Air) oder im Theater am Tanzbrunnen (Indoor) oder auf der MS RheinEnergie (Indoor), hier ist für jeden etwas dabei.

XV. AMPHI FESTIVAL 2019

20. & 21.07.2019 – KÖLN | TANZBRUNNEN

ORIGINALTICKETS: www.amphi-shop.de

INFOS: www.amphi-festival.de | www.facebook.com/amphifestival

www.instagram.com/amphifestival